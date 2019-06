Mueller saapuu heinäkuussa kongressin kuultavaksi Venäjä-tutkinnastaan – "Venäjä hyökkäsi demokratiaamme vastaan auttaakseen Trumpia voittamaan"

Tutkinnan jälkipyykki käynyt kiivaana



Kyseessä on avoin kuuleminen, ja Washington Postin mukaan Mueller on luvannut esiintyä molempien valiokuntien edustajien edessä. Laaja mediahuomio on taattu jo ennalta, sillä Mueller on välttänyt julkisuutta ja jättänyt raporttinsa sisällön kommentoinnin muille. Muellerin sijasta raportin tulokset esitteli julkisuuteen oikeusministeri William Barr, joka joutui välittömästi demokraattien hampaisiin puolueellisesta ja valikoivasta tiivistelmästään.