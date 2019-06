Oikeuskanslerille tullut kymmenkunta kantelua tulevan hallituksen ministerien kelpoisuudesta – äänestäjät ovat antaneet vanhat synnit anteeksi, sanoo perustuslakiasiantuntija

Kanteluita on tullut ainakin Antti Rinteestä (sd.), Antti Kaikkosesta (kesk.), Timo Harakasta (sd.) ja Anna-Maja Henrikssonista (r.).

Kantelut perustuvat kuitenkin ministerien kelpoisuuteen. Perustuslain pykälä 60 edellyttää, että ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Pääministeriksi valittu Rinne on tuomittu hovioikeudessa vuonna 2016 sakkoihin laittoman lakon järjestämisestä ammattiliitto Pron puheenjohtaja-aikoina vuonna 2011.

Kansan luottamuksella merkitystä rehellisyysarvioinnissa

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro katsoo, että tuomio rikoksesta voi olla este ministeriydelle, jos tuomio on tuore. Eilen julkisuuteen pompanneen Kaikkosen tuomion ja nykypäivän välissä on ollut kuitenkin kahdet vaalit.

– Poliittisessa tehtävässä on kyse on nimenomaan poliittisesta luottamuksesta. Tätä luottamusta on mitattu demokraattisissa vaaleissa, ja sille tulee antaa merkitystä, Lavapuro sanoo.