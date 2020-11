Poliisilla saattaa jo olla ratkaisevat tiedot Vastaamo-kiristäjän löytämiseksi: "Olemme toiveikkaita, että tullaan saavuttamaan läpimurto"

– Oleme kovin toiveikkaita sen suhteen, että meillä on käsissämme sellaista aineistoa, jolla tästä tutkinnasta tullaan saavuttamaan läpimurto. Sellaisen datamassan läpikäyminen on valitettavasti vaan hidasta hommaa, tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoo.

Hän kertoo, että poliisilla on tutkittavanaan aivan eri aineisto kuin mitä kiristyksen kohteeksi joutuneet yksityishenkilöt ovat saaneet kiristysviestien yhteydessä. Nyt poliisi tekee Leposen mukaan paljon raakaa manuaalista työtä, jota hän vertaa maratonin juoksemiseen.

– Alkuspurtti on otettu, ja nyt on nyt alkaa se tasaisen tappava vauhti ennen loppukiriä, hän sanoo.

Poliisin tarkoituksena on etsiä materiaalista seikkoja, jotka johdottaisivat heitä tiettyä epäilty kohti. Epäillyn henkilökohtaisuuteen, kansallisuuteen tai olinpaikkaan polisii ei toistaiseksi ota kantaa, sillä kaikki tutkintalinjat ovat yhä auki.

Tekijä saattaa seurata vapaaehtoistutkijoiden työtä pakonsa helpottamiseksi

Viranomaisten lisäksi kiristäjän kiinniottamisesta ovat kiinnostuneet niin sanotut valkohattuhakkerit. Leposen mukaan he ovat saaneet yhteydenottoja niin yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltä, ja apu on ollut suurta. Hänen mukaansa näin paljon yhteydenottoja harvemmin saadaan tietoverkkorikosten ollessa kyseessä.

Hän sanoo pitävänsä vapaaehtoisten panosta asiassa erittäin positiivisena asiana, mutta muistuttaa myös salapoliisityön riskeistä. Jos tutkintatyötä tehdään julkisuudessa, on riskinä se, että myös tekijä voi seurata hänestä käytyä keskustelua ja pyrkiä paikkaamaan sieltä saamien tietojen perusteella matkansa aikana tekemiään virheitä.

– Tekijä pääsee askeleen verran karkuun, jos hänelle vihjataan, mitä virheitä hän on mahdollisesti tehty.

Leponen muistuttaa myös, että poliisi ei voi ottaa vastaan tietoja, jos ne on hankittu poliisiin nähden lainvastaisesti.

– Vaikka tavoite on yhteinen, niin tarkoitus ei pyhitä keinoja.

Myös Vastaamon toimet kiinnostavat poliisia

Julkisessa keskustelussa on pohdittu myös Vastaamon vastuuta tapauksessa. Leposen mukaan myös poliisia kiinnostaa yritykseen kohdistuneiden tekojoen lisäksi myös se, mitä yrityksessä itsessään on tapahtunut. Tämä selvitys kuitenkin odottaa aikaansa. Poliisi pyrkii ensisijaisesti selvittämään tietomurron ja kiristyksen, jotta epäilty saadaan vastuuseen. Epäillyn henkilöllisyyden selvittäminen on Leposen mukaan merkityksellistä myös uhrien oikeusturvan kannalta.