Ohjaaja David Lynch sairastui keuhkolaajentumaan – ei pysty enää poistumaan kotoaan

– Naiset ja herrat, kyllä, minulla on keuhkolaajentuma useita vuosia jatkuneen tupakoinnin takia. Minun on pakko sanoa, että nautin tupakoinnista todella paljon ja rakastan tupakkaa – sen hajua, tupakan sytyttämistä, sen polttamista – mutta tästä nautinnosta on maksettava hinta, ja minulle se hinta on keuhkolaajentuma, Lynch kirjoittaa.