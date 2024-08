Harry Potter -tähden terveydentila heikentynyt: "Minut on rekisteröity vammaiseksi"

Harry Potter -elokuvasarjassa yrttitiedon professori Pomona Versoa esittänyt näyttelijä Miriam Margolyes , 83, kertoi hiljattain antamassaan haastattelussa, että hänen terveydentilansa on heikentynyt. Margolyes kärsii selkäydinkanavan ahtaumasta.

Terveyskirjaston verkkosivuilla kerrotaan, että selkäydinkanavan ahtaumalla tarkoitetaan tilaa, jossa selkänikamien renkaiden muodostama selkäydinkanava ahtautuu ja puristaa selkäydintä tai yksittäinen hermojuuri on puristuksissa juurikanavassa.

– En pysty kävelemään kovin hyvin, ja minut on rekisteröity vammaiseksi. Käytän kaikenlaisia apuvälineitä. Minulla on kaksi kävelykeppiä ja kävelytuki, ja ne ovat kovin tylsiä, mutta sain juuri sähköskootterin, mikä on todella hauskaa, hän kertoi.