Ohisalo kertoo, miten Suomi vastaa kiristyneeseen tilanteeseen EU:n ulkorajoilla

Kreikka pyytänyt Suomelta apua

Sen lisäksi Suomi on jo mukana muun muassa raja- ja merivartiovirasto Frontexin ja poliisivirasto Europolin rajavalvonnassa, sekä muissa EU:n omissa operaatioissa.

– Tällä hetkellä suomalaisia toimii operaatioissa toistakymmentä. Lisäksi ministeriö on valmistautunut lähettämään 30 lisähenkilöä tarvittaessa, Ohisalo kertoo.

Se, kuinka paljon suomalaisviranomaisomaisilla olisi valtaa EU:n ulkorajoilla, on ministerin mukaan operatiivinen kysymys. Ohisalon mukaan EU:n raja toimii kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten nojalla. Rajavartioiden tehtävänä on etsiä laittomasti maahan tulleet henkilöt ja ohjata heidät oikeille viranomaisille. Suomen rajavartiolaitos on ollut siinä apuna.