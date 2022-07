Ohikulkija laukoi twerkkaaja Tinzelle törkeän kommentin – jakoi napakan ohjeen kritisoijille

– Sitten mies käveli ohitseni ja sanoi, että "tuo tyttö on liian lihava". Se sai minut ajattelemaan kauneusihanteita ja miten paljon saamme kritiikkiä koko ajan, hän kirjoittaa englanniksi.

View this post on Instagram

– Jos koskaan huomaat itsesi arvostelevan toista ulkonäön perusteella, kyse ei ole siitä miltä he näyttävät vaan siitä, miten näet itsesi. On aika työstää itseäsi.

View this post on Instagram

Tinze on aikaisemminkin ottanut kantaa ulkonäköä arvostelevaan somekeskusteluun. Hän julkaisi Instagramissa rohkean kuvan ja ytimekkään tekstin, jolla näpäytti arvostelijaa.

– Joku kommentoi TikTokissani, että minun pitäisi syödä vähemmän. Tällainen peppu ei kuitenkaan tule itsestään. Ruoka on elämäni ja syön mitä haluan ja koska haluan. Rakastan kehoani kaikilla sen kaarilla ja ainaisesti muuttuvilla muodoilla, Tinze kirjoitti.

Tinze on tanssija, joka tunnetaan erityisesti twerkkaajana. Tinzen twerk-ryhmä on osallistunut muun muassa Talent Suomi -ohjelmaan vuonna 2021. Tinze on saanut huomiota myös maailmalla.