Twerkkaaja Tinze julkaisi tulikuuman kuvan ja latasi täyslaidallisen TikTok-seuraajalleen: "Rakastan kehoani kaikilla sen kaarilla"

Tinze julkaisi Instagramissa rohkean kuvan ja ytimekkään tekstin, jolla näpäytti arvostelijaa. Kuvassa tanssija on selin kameraan pakarat paljastavassa uimapuvussa sekä punaisissa saapikkaissa.

– Joku kommentoi TikTokissani, että minun pitäisi syödä vähemmän. Tällainen peppu ei kuitenkaan tule itsestään. Ruoka on elämäni ja syön mitä haluan ja koska haluan. Rakastan kehoani kaikilla sen kaarilla ja ainaisesti muuttuvilla muodoilla, Tinze kirjoittaa.

Tinze on tanssija, joka tunnetaan erityisesti twerkkaajana. Tinzen twerk-ryhmä on osallistunut muun muassa Talent Suomi -ohjelmaan vuonna 2021. Tinze on saanut huomiota myös maailmalla.