Oder-joki on täyttynyt kuolleista kaloista – alueella varoitetaan ympäristökatastrofista

Syytä kalojen kuolemaan ei vielä tiedetä. Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on sanonut, että veteen olisi mahdollisesti upotettu kemiallista jätettä.

Asukkaita on varoitettu pysymään pois vedestä.

– Tuho on mittakaavaltaan erittäin suuri – riittävän suuri, jotta voimme sanoa, että menee vuosia ennen kuin Oder-joki palautuu luonnolliseen tilaansa, Morawiecki sanoi eilen perjantaina.

Syytä tutkitaan yhä

Oderia on pidetty viime vuosina varsin puhtaana jokena, ja sen vesissä elää nelisenkymmentä kalalajia.

Koska veden happipitoisuus on viime aikoina ollut korkea eikä siten matala happipitoisuus ole voinut tappaa kaloja, viranomaisten mukaan on todennäköistä, että veteen on joutunut vierasta ainetta.