Nytkö se tapahtuu? Valtteri Bottakselta kovaa puhetta

Singaporen GP on aina melkoinen haaste niin kuljettajille kuin autoillekin. Virheisiin ei juuri ole varaa Marina Bayn ahtaudessa, ja siinä onkin ehkä Bottakselle paikkaa iskeä.

– Singapore on yksi kauden kovimmista kisoista, ja siksi siellä onnistuminen onkin erityisen palkitsevaa. Kuumuus, kosteus ja tiukka rata tarkoittavat, että virheisiin ei ole lainkaan varaa. Mutta samalla se on rata, jossa kokemus on valttia, uransa kymmenenteen Singaporen gp-kisaan lähtevä Bottas ennakoi tallin tiedotteessa.