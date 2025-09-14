Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on pyytänyt kongressia hyväksymään 58 miljoonan dollarin hätärahoituksen korkeimman oikeuden turvatoimien tehostamiseksi, kertoo New York Times.
Donald Trump esitti pyyntönsä sen jälkeen, kun oikeistoaktivisti Charlie Kirk murhattiin Utahissa keskiviikkona.
Lainsäätäjille lähetetyssä kirjeessä pyyntöä perustellaan lisääntyneellä poliittisen väkivallan uhkalla. Lisärahoitus olisi tarkoitus suunnata korkeimman oikeuden tuomareiden suojaamiseen.
Lisärahoituksen olisi määrä riittää vuoden 2027 loppupuolelle.
Hallinnon kirjeessä mainitaan myös se, että kongressiin saattaa kohdistua kasvanutta väkivallan uhkaa.
Lainsäätäjien turvatoimia on Yhdysvalloissa uudistettu viime vuosina tuntuvasti sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressitalo Capitoliin tammikuussa 2021.