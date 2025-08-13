Nyt tärähti jättipotti: Suomeen neloisvoitto MM-kisoissa

Suomalaismiehet nappasivat neloisvoiton pyöräsuunnistuksen MM-kisojen keskimatkalla Puolan Varsovassa.
MM-kultaa keskiviikkona juhli Andre Haga, joka voitti hopean jakaneet Jussi Laurilan ja Miika Nurmen 58 sekunnilla. Samuel Pökälä jakoi nelossijan Viron Lauri Malsroosin kanssa.
Hagalle mitali oli toinen Varsovan MM-kisoissa, sillä hän oli tiistaina sprintissä kolmas.
– Selkeästi tänään vahva kisakokemus pelasti, kun maltoin suunnistaa vaikeat osuudet riittävän rauhassa, ja se varmasti ratkaisi näin hyvän tuloksen, Haga sanoi Suunnistusliiton tiedotteessa.
Tshekin Martina Tichovska voitti naisten kilpailun 1.52 minuutin erolla Ruotsin Gabriella Gustafssoniin. Suomen Ruska Saarela oli kolmas. Saarela voitti tiistaina sprintin.
Eemil Koskinen oli 20-vuotiaiden miesten keskimatkalla ykkönen ja Emma-Riikka Laamanen 20-vuotiaissa naisissa kolmas.