MM-kultaa Suomeen – "Oli yllätys"

Suomen Ruska Saarela oli paras pyöräsuunnistuksen MM-kisojen naisten sprinttimatkalla tiistaina Puolan Varsovassa. Saarela uusi kultansa, sillä hän vei MM-sprintin nimiinsä myös vuosi sitten.
Saarela nappasi tiistaina mestaruuden 25 sekunnin erolla Sveitsin Celine Wellenreiteriin. Pronssille ylsi Ruotsin Tilda Palm.
Saarelalle tuli heti kilpailun alussa virhe.
– Maltoin rauhoittaa sen jälkeen menoa vaikeimpiin paikkoihin, mutta silti siinä tuli monta pientä virhettä. Tätä taustaa vasten mestaruus oli yllätys ja lopputulos kilpailuviikon kannalta hyvä aloitus, Saarela sanoi Suunnistusliiton tiedotteessa.
Miesten kilpailussa Tshekin Krystof Bogar juhli selvää voittoa. Hänen takanaan tuli suomalaiskolmikko, sillä Miika Nurmi ylsi hopealle, Andre Haga pronssille ja Teemu Kaksonen neljänneksi.
– Urilla oli koko ajan tunne, että olisi mahdollista ajaa kovempaa, mutta täytyi vain malttaa ja suunnistaa huolella rastilta toiselle, Nurmi sanoi.
Suomalaisnuoret saivat kaksi mitalia, sillä Kaisla Häkkinen oli 20-vuotiaissa naisissa toinen ja Akseli Pesu samalla sijalla 20-vuotiaissa miehissä.