Käsipallon naisten MM-kilpailuissa koettiin pelottava tilanne, kun Puolan ja Tunisian välisessä alkulohkon ottelussa jälkimmäisen Mouna Jlezi menetti kesken ottelun tajuntansa.

Ottelua oli enää jäljellä puolitoista minuuttia, jolloin Jlezi oli ollut kaksinkamppailussa Natalia Pankowskan kanssa. Puolalainen riuhtaisi Jlezin rajusti maahan, joka parkaisi tuskasta. Maajoukkueen huolto tuli pikaisesti paikalle, mutta hetkeä myöhemmin kaikki muuttui pelottavampaan suuntaan.

Jlezi menetti tajuntansa ja paikalle tarvittiin hoitohenkilökuntaa. Tunisialainen kannettiin paareilla pois kentältä ja Pankowskalle annettiin videotarkistuksen jälkeen punainen kortti.

Ottelun jälkeen tuli lohduttava tieto. Tunisian maajoukkueen Walid Ouji kertoi, että Jlezi voi vakavasta loukkaantumisesta huolimatta hyvin.

– Se on todella vakava niskavamma, Ouji sanoi Tanskan TV2:n mukaan.

Puola voitti ottelun 29-26.