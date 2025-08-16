Suomelle taas MM-kultaa

Ruska Saarela ajoi voittoon pyöräsuunnistuksen MM-kilpailujen pitkällä matkalla Puolassa.

Voitto irtosi 18 sekunnin erolla Tanskan Nikoline Splittorffiin. Pronssia otti Sveitsin Ursina Jaeggi.

Saarelalla on kisoista myös sprinttikulta ja keskimatkan pronssi.

– Nyt meno oli paljon hallitumpaa kuin tämän viikon aikaisemmissa kisoissa, mutta silti ensimmäisellä karttalenkillä minun piti pysähdellä ja varmistella paljon. Lopulta tämä meni niin kuin pitikin, että pitää suunnistuksen hallinnassa ja se riittää, mitalirohmu Saarela iloitsi Suunnistusliiton tiedotteessa.

Miehissä Andre Haga oli parhaana suomalaisena seitsemäs, mutta eroa tshekkiläismestariin kertyi reilut kahdeksan minuuttia. Samuel Pökälä oli kahdeksas.

MM-kilpailut päättyvät sunnuntaina viesteihin.