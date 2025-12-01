Etelä-Afrikan ja Walesin välisessä rugby-ottelussa nähtiin kammottava tilanne, kun Etelä-Afrikan Eben Etzebeth painoi voimalla peukalonsa Walesin Alex Mannin silmään. Nyt Etzebethille voi napsahtaa pitkä pelikielto.

Tunteet kävivät lämpöisinä ottelun aikana ja joukkueiden selvittäessä välejään nähtiin iljettävä temppu. Kaksi kertaa Etelä-Afrikan paidassa maailmanmestaruutta juhlinut Etzebeth työnsi voimalla peukalonsa Mannin silmään. Tapahtuma sai myös Etelä-Afrikan lajipomon reagoimaan.

– En tiedä, mitä voisin sanoa, mikä ei olisi kiistanalaista. Se ei näyttänyt hyvältä. Oikeutettu punainen kortti. En ole varma, miten ja miksi se tapahtui, ja provosoitiinko häntä, mutta se ei ollut todellakaan tapa, jolla olisimme halunneet päättää ottelun, Rassie Erasmus sanoi Daily Mailin mukaan.

Etelä-Afrikan kapteeni Siya Kolisi puolusti sen sijaan joukkuetoveriaan.

– En usko, että se oli tarkoituksellista. Hän on jo pyytänyt anteeksi pojalta (Mannilta), Kolisi totesi.

Daily mailin mukaan Etzebethille on tulossa pitkä pelikielto. Tahallisesta silmäkontaktista rangaistus voi olla 12 viikosta neljään vuoteen.

Itse ottelussa nähtiin murskaavat luvut Etelä-Afrikan voittaessa peräti 73-0. Tämä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1967, kun Wales jäi nollille.

