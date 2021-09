Nyt se tapahtui! Savitaipale ylitti Suomen ensimmäisenä kuntana 80 prosentin rokotuskattavuuden – "Tätä on odotettu"

Hallitus on pitänyt valtakunnallista 80 prosentin rokotuskattavuutta 12 vuotta täyttäneiden osalta rajoitusten poistamisen rajana.

Reilun 3 000 asukkaan Savitaipaleen rokotuslukema on tänään 81,5 prosenttia. Uutinen otettiin kunnassa ilolla vastaan.

Etelä-Karjalassa sijaitseva Savitaipale, on tiettävästi ensimmäinen kunta, jossa 80 prosentin rokotuskattavuus kahden annoksen osalta on ylittynyt. THL:n tiedoista selviävä luku koskee 12 vuotta täyttäneitä.

– Totta kai se tuntuu todella hyvältä. Tätä on odotettu, että rokotuskattavuus saadaan hyvälle tasolle ja pystytään jatkamaan suhteellisen normaalia elämää.

Mäkelä kehuu vuolaasti kuntayhtymä Eksotea, joka on järjestänyt rokotukset Savitaipaleella. Komentoketju on kulkenut valtakunnan tasolta Eksoteen, josta on ohjeistettu kuntia myös rokotusten suhteen.