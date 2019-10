Nyt se tapahtui! EU-maat hyväksyvät Britannian pyynnön – brexitin takaraja siirtyy kolmella kuukaudella

Video: Mirja Kivimäki kommentoi brexitin todennäköisyyksiä sekä sen vaikutuksia viikko sitten. Tuolloin uutisoitiin brexit-sovusta, joka on ehtinyt saada viikossa useita eri käänteitä.

EU:n päätöksenteon kiemuroilla on merkitystä sen takia, että Britannian EU-ero on jo lähellä. Eron on tarkoitus tapahtua torstaina ellei lisäaikaa myönnetä ja hyväksytä.