Kaksi oppositiopuoluetta taipuisi Johnsonin toivomiin vaaleihin, jos EU antaa brexitille lisäaikaa tammikuulle saakka

Puolueiden ehtona kuitenkin on, että EU-maat myöntävät lykkäystä Britannian EU-erolle tammikuun loppuun saakka. EU:n on määrä päättää asiasta alkuviikolla, jolloin käynnistettäisiin kirjallinen menettely päätöksen tekemiseksi.

EU-maat ovat valmiita antamaan erolle lisäaikaa, mutta kuinka paljon, on toinen kysymys.

Jäsenmaiden välillä on ollut erimielisyyttä siitä, kuinka pitkään brexitiä voidaan lykätä. Tiukkaa linjaa ajaneen Ranskan eurooppaministeri Amelie de Montchalin sanoi torstaina ranskalaisen RTL:n haastattelussa, että maa haluaa tietää, mihin Britannia lisäajan käyttäisi. Aika pelkästään ei ole hänen mukaansa ratkaisu.

EU-ero nurkan takana



Pääministeri Johnson on esittänyt, että Britanniassa järjestettäisiin ennenaikaiset parlamenttivaalit 12. joulukuuta tilanteen selkeyttämiseksi. Parlamentin on tarkoitus keskustella vaalien järjestämisestä maanantaina. Britanniassa on toivottu, että silloin EU:n kanta lisäajan pituuteen olisi tiedossa.