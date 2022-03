Kevät vaihtuu hyytävään ilmaan Siperiasta – Pekka Pouta: "Muutos on hirmu iso"

– Sen jälkeen kylmä puhallus pohjoisesta, ja matalapaineiden reitti on miltei Etelä-Euroopassa, kun se nyt on Suomen pohjoispuolella. Muutos on hirmu iso, meillä on käytännössä sama ilmamassa kuin Siperian pohjoisnapaosastolla. Sieltä tuuli ja ilma meille tulee. Muutos on kyllä hyytävä. Ei talvivaatteita pois, Pekka Pouta luonnehtii MTV Uutiset Livessä.