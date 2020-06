Nyt saa aitoa Alvar Aaltoa halvalla! Oulussa myytävänä olevan jättimäisen rakennelman hinta on tällä hetkellä hämmästyttävän alhainen

Oulun kaupungilla on myynnissä erikoinen kohde, jonka suunnittelusta on vastannut itse Alvar Aalto. Kyseessä on yli 90 vuotta vanha siilo, joka oli kauan Toppilan selluloosatehtaan käytössä. Alue kaavoitettiin kuitenkin uudelleen 1990-luvun vaihteessa tehtaan lopetettua toimintansa. Kyseessä on ensimmäinen Aallon suunnittelemista teollisuuskohteista.