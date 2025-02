Juha Junnon toiminta herättää hämmennystä – "Sitä monet ulkopuolelta ovat ajatelleet"

Jääkiekon SM-liigassa Kärpät on ollut otsikoissa, sillä oululaisjoukkue uhkaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle. Uhkana on jopa se, että Kärpät tipahtaa playout-paikoille. Yksi mies on ollut hiljaa kaiken keskellä, nimittäin Kärppien hallituksen puheenjohtaja Juha Junno.

Junno ei ole antanut syksyn jälkeen haastatteluja, vaikka Kärpät on tarponut erinäköisten ongelmien keskellä. Junnon hiljaiselo herättää hämmennystä varsinkin nyt, kun Kärppiä uhkaa katastrofi.

Ennen perjantain kierrosta Kärpät on sarjassa sijalla 12. JYP on siitä kahden pisteen päässä, Pelicans ja TPS ovat kolmen pisteen päässä.

Kaiken lisäksi oululaisjoukkue on kymmenen viimeisimmän ottelun kuntopuntarissa sijalla 14.

Kärppiä uhkaa katastrofi, mutta seuran hallituksen puheenjohtaja Juha Junno on vaiennut. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi myöntää, että Junnolta olisi kaivattu "tukevaa viestiä".

– Varmaan joskus joulu-tammikuussa olisi ollut hetki, milloin hän olisi voinut tulla esille jollain tavalla. Kärpät on ollut koko kauden ajan hullunmyllyssä, eikä tuohon ole tullut parannusta. Kärpissä ei ole siis käyty läpi sitä, miten julkisuuteen tullaan esille, Kivi sanoo Liigaviikko-ohjelmassa, jatkaen:

– Iso seura, kauhea painekattila ja molemmat herrat (päävalmentaja Ville Mäntymaa ja urheilutoimenjohtaja Mikko Myllykoski) ovat siellä hieman yli vuoden kokemuksella. He ovat kantaneet aikamoista taakkaa niskassaan koko vuoden ajan.

– Ehkä he olisivat kaivanneet julkisesti tukea näiden vaikeuksien keskellä, Liigaviikko-ohjelman juontaja Teemu Niikko pohtii.

– Sitä monet ulkopuolelta ovat ajatelleet. Että tulee joku signaali, Kivi toteaa.

Kiven mukaan Junnon on juuri nyt turha jakaa kommentteja julkisuuteen, kun runkosarjaa on jäljellä enää pari viikkoa. Joka tapauksessa Kärppien iso kuva herättää kovasti hämmennystä.

– Kyllähän nuo viisi tuoreinta vuotta ovat olleet vaisua tekemistä täynnä, heidän mittapuullaan katsottuna, Kivi huomioi.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.

4:57 Rikard Grönborgilta hätkähdyttävä kritiikkivyöry omille – "Harvinaista Tappara-puhetta"

2:24 HIFK-tähti Jori Lehterä kurinpidon syyniin – Karri Kivi: "En lue tuota potkaisuksi"

19:56 Liigaviikko, koko jakso: Grönborg haukkui omat, Junno pysyy piilossa