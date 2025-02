Nyt pitäisi olla paras aika tehdä jääretkiä, mutta luontoäiti päätti toisin: "Missään nimessä en lähtisi"

Helmikuu lähestyy loppuaan, mutta kevät kolkuttelee jo lujaa. Kysyimme asiantuntijalta Suomen jäätilanteesta.

– Saattaisin uskaltaa tunnustella, että kestääkö jää tässä kohtaa, mutta missään nimessä en lähtisi millekään retkelle, toteaa jääasiantuntija Patrick Eriksson, kun häneltä kysytään Etelä-Suomen jään kestävyydestä Helsingin Kulosaaressa.

Tavanomaisena talvena käsillä olisivat nyt parhaat hetket liikkua jäällä.

– Helmikuun loppu ja maaliskuun alku ovat niitä talven lakipisteitä, jolloin jääpeite on kehittynyt sellaiseksi, että siinä pystyy liikkua ihan etelärannikkoa myöten, Eriksson huomauttaa.

Kuluva talvi on kuitenkin ollut sään suhteen kaikkea muuta kuin tavanomainen.

– Nyt on hyvin leuto talvi meneillään. Jäänpaksuuden havainnot ovat ihan minimilukemissa. Poikkeus on Perämeren perukoilla, Tornion ja Kemin alueella, jossa jäänpaksuus on lähes tulkoon normaali.

Eriksson korostaa naskalien merkitystä, mikäli jäälle ylipäätään on mitään asiaa.

– Niiden pitää roikkua korkealla kaulan ympärillä. Tällä tavalla niistä saa nopeasti otteen.

Katso Erikssonin haastattelu yllä olevalta videolta!