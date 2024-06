NYT: Lotta Hintsa kertoo joutuneensa kiipeilyn supertähden ahdistelemaksi – riisui väkisin vaatteet ja masturboi tämän vieressä

Vuorikiipeilijä ja vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Hintsa , 35, kertoo The New York Timesin haastattelussa kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta nepalilaisen vuorikiipeilijän Nirmal Purjan toimesta. Hintsa kertoi joulukuussa 2023 julkaistussa kirjassaan Elämäni vuoret 2 kohdanneensa ahdistelua, muttei tuolloin nimennyt tekijää eikä kertonut tapahtuman yksityiskohtia.

Hintsa kertoo ahdistelut tapahtuneen Purjan hotellihuoneessa, johon tämä oli pyytänyt Hintsan. Purja oli Hintsan mukaan vedonnut pyynnössään yksityisyyteen, sillä hotellin aulassa Purja, joka on äärimmäisen tunnettu ja suosittu julkisuuden henkilö kotimaassaan, ei olisi kenties saanut olla rauhassa tapaamisen aikana.

Hintsa tapasi Purjan Nepalin ja Pakistanin perusleireillä kiipeilyreitin aikana. He viestittelivät toisilleen ajoittain retkistä, joihin osallistuivat, ja Purja pyysi Hintsaa oppaaksi yritykseensä. Purjan viestit olivat Hintsan mukaan usein sävyltään flirttailevia.

Tästä huolimatta Hintsan mukaan hotellihuoneessa tapahtui järkyttävä seksuaalinen ahdistelu, jonka aikana Purja oli Hintsan vaatteiden riisumisen lisäksi kosketellut tätä, vaikka tämä oli toistuvasti yrittänyt kieltää tätä tekemästä niin. Hintsa kertoo "jäätyneensä" tilanteessa ja pelänneensä Purjan vastustamista tämän fyysisen voiman takia. Purja on entinen Britannian laivaston ja erikoisjoukkojen sotilas.

Purja on kiistänyt asianajajansa välityksellä toimineensa väärin Hintsaa tai ketään muutakaan naista kohtaan. Hän myös kieltäytyi NYT:n haastattelupyynnöstä.

– En ollut tajunnut, millaiset arvet tämä on jättänyt. Se on saanut minut ymmärtämään, että vuorikiipeileville naisille on muitakin vaaroja, kuin putoavat kivet tai lumivyöryt.