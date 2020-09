Rokotekokeiluun osallistunut sairastui selittämättömästi: Nyt lääkeyhtiö AstraZeneca sai luvan jatkaa koronarokotteensa testaamista

AstraZeneca on yksi yhdeksästä lääkeyhtiöstä, jotka ovat kertoneet edenneensä koronavirusrokotteidensa testauksessa pitkälle kolmanteen vaiheeseen. Se on kertonut testaavansa rokotetta eri maissa, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa se alkoi koota 30 000 ihmisen testiryhmää elokuun lopussa. Lisäksi sillä on pienempiä testiryhmiä Brasiliassa ja myös muissa Etelä-Amerikan maissa.