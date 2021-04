Nuuskan salakuljetus on ammattimaistunut – Savossa paljastui suuri nuuskakopla

Savon kopla

Tulli on tutkinut talvesta alkaen isompaa nuuskakoplaa Pohjois-Savossa. Tullin mukaan nuuskaa kaupattiin muun muassa Facebookin kautta elokuusta 2020 tammikuuhun 2021 välillä. Esitutkinnan mukaan nuuskaa tuotiin Suomeen ainakin 5 400 kiloa.

Takavarikkoon siitä saatiin 700 kilogrammaa. Nuuskaa on levitetty eripuolille Suomea.

Tutkinnan mukaan nuuska salakuljetettiin Suomeen kahdessa pakettiautossa, joihin oli rakennettu 200 kiloa nuuskaa vetävät salapiilot valeseinien taakse. Tutkinnassa on saatu takavarikkoon vajaat 80 000 euroa käteistä rahaa.

Juttua on tutkittu salakuljetuksena ja törkeänä veropetoksena. Epäiltyjä on kaikkiaan 15, joista kaksi on pääepäiltyjä.