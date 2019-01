Nuuskan käyttö on nuorten parissa trendikästä – muiden päihteiden käyttö vähenee

Samalla kun muiden päihteiden käyttö on nuorilla laskusuunnassa, nuuska vaikuttaisi olevan se jokin pahe, jota kohtaan koetaan uteliaisuutta teini-iän kokeilunhaluisessa vaiheessa.

Tyypillinen nuuskaaja on "kunnollinen nuori"

Tyypillinen nuuskan käyttäjä on niin sanottu kunnollinen nuori, jolla ei välttämättä ole muita paheita. Nuuskaajina tulivat selvityksessä esille urheilijat ja etenkin jääkiekkoilijat, kuten on aiemmissakin tutkimuksissa huomattu.

Vaikka nuuskan käyttö on nuorten keskuudessa "coolia" eli trendikästä, he pyrkivät silti salaamaan käyttönsä aikuisilta. Osin tähän vaikuttaa sekin, että kaikkien tupakkatuotteiden välittäminen alaikäisille on Suomessa kiellettyä.