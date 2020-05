Heidi Hautala ärähti nuuska-asiasta: Kirjallinen kysymys EU-komission huomion herättämiseksi: "Ruotsin poikkeuslupa oli erikoinen päätös"

Tiedotteen mukaan Hautala on huolissaan nuuskan käytön yleistymisestä Suomessa ja kertoo olevansa valmis ajamaan nuuskakieltoa Euroopan unionissa. Kirjallisen kysymyksen tarkoitus on varmistaa, että Suomeen vuodettu nuuska tulee myös EU-komission tietoon.

– Ruotsin poikkeuslupa oli kaikin puolin erikoinen päätös, josta on seurannut paljon harmia. Nyt se näkyy häikäilemättömänä toimintana Pohjanlahden alueella. Ruotsin Haaparannan nuuskakauppojen tuotteet on suunnattu Suomen markkinoille. Ylen haastatteluun vastanneiden nuuskakauppiaiden arvion mukaan nuuskanmyynti on laskenut jopa 95 prosenttia, kun rajaliikenne on ollut poikki koronavarotoimien takia. Ruotsin poikkeuslupa ei käytännössä pidä. Suomen markkinoille valmistettava vahva nuuska, jota ruotsalaiset eivät itse käytä, on asiasta selvä osoitus, Heidi Hautala kertoo tiedotteen mukaan.