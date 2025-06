Nuorten yöajelun rajoitus etenee – Lulu Ranne: "Toivon, että jo tämän vuoden puolella"

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo, että 17-vuotiaiden ajot poikkeusluvalla öiseen aikaan ollaan kieltämässä. Ranne toivoo, että muutos astuisi voimaan jo tänä vuonna, mutta viimeistään ensi keväänä.

Hallitus tavoittelee muutoksia poikkeusluvalla autoilevien nuorten ajamiseen jo tällä hallituskaudella. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kommentoi asiaa eduskunnassa torstaina. Tarkoitus on rajoittaa 17-vuotiaiden ajamista puolenyön ja aamuviiden välillä, sillä tilastojen mukaan valtaosa vakavista onnettomuuksista on tapahtunut öisin.

– Kyllä tämä on tavoite. Eli aikatauluhan on, että varmaankin syksyllä saadaan lausunnoille ja meillä on jo taustatyö tehtynä. Meillä on seurantatutkimusta ja valtavasti materiaalia, kun lähdetään viemään asiaa eteenpäin. Itse toivon, että saataisiin jo tämän vuoden puolella, mutta ensi keväänä kuitenkin, Ranne sanoo MTV Uutisille.

Asia nousi esille tällä viikolla, kun Laitilassa tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli kaksi 17-vuotiasta nuorta.

Ranteen mukaan sekä hallituksessa että oppositiossa on laaja yhteisymmärrys siitä, että nuorten yöajeluun tarvitaan rajoituksia.

Ikärajaa ei olla nostamassa

Ranteen mukaan nuorten ajamisen rajoituksia varten tehdään ensin toimintasuunnitelma, jossa tarkastellaan, tarvitaanko lakimuutoksia vai riittääkö toimintatapojen muutos. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös EU:n valmisteilla oleva ajokorttidirektiivi.

17-vuotiaille myönnettäviä poikkeusajolupia ei olla kuitenkaan kokonaan kieltämässä.

– Kiristetään niin, että se ei olisi pääsääntö, vaan se todella olisi poikkeus tulevaisuudessa, Ranne toteaa.