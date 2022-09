Nuorten pahoinvointi on Suomessa jo kriisi – "Liian moni tarvitsee apua juuri nyt"

Vaikka kouluterveyskyselyjen mukaan selkeä enemmistö nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, on Suomessa hyvin paljon nuoria, jotka tarvitsisivat välitöntä apua.

– Kyllä sanoisin, että kriisi on läsnä, sanoo Tanner.

– Meillä on paljon nuoria, jotka voi hyvin, keillä menee tosi hyvin, mutta liian paljon niitä nuoria, jotka tarvitsisivat apua juuri nyt. Kriisi on mielestäni oikeutettu termi.

Opetusministeri haluaa resursseja

– Me olemme samassa koulussa, jopa samoilla kursseilla, mutta he saavat kaiken ilmaiseksi. Kyllä se on tuntunut vähän epäreilulta, kertoo englantilaisen koulun lukiolainen Isabell Roman.