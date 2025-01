Nuorten Leijonien tähtipelaajalta huipputärkeä onnistuminen – Suomella silti umpisurkea tilasto

Kasper Halttunen onnistui vihdoin maalinteossa alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa, kun Suomi otti 3–0-voiton Latviasta.

Pohjois-Amerikassa AHL- ja OHL-liigoissa tällä kaudella pelanneen Halttusen harteille on ladattu odotuksia ja viimein kuparinen rikkoutui ylivoimalla Latviaa vastaan.

– Totta kai se tuntui hyvältä että sai vihdoin ekan tuohon noin. Kuitenkin kun on ylivoimalla siinä tontilla, mistä saatetaan tärkeissä peleissä tehdä ratkaisumaaleja, niin tuntuihan se hyvältä, Halttunen kommentoi osumaansa.

Erityisesti Nuorten Leijonien ylivoimapeli on yskähdellyt pahasti tämän vuoden MM-turnauksessa. Suomi on tehnyt vain kaksi osumaa ylivoimalla, ja tilastovertailu osoittaa, että nuori leijonamiehistö on vasta turnauksen yhdeksänneksi paras ylivoimajoukkue, kun yhteensä mukana on kymmenen maata. Vain Kazakstanilla on Suomen ylivoimaprosenttia 12,5 huonompi lukema. Halttusen osuma toi loi kuitenkin uskoa omaan tekemiseen.

– Tuohan se itseluottamusta koko ylivoimalle, että saatiin onnistuminen. Ollaan koko ajan tiedetty, että ollaan saatu tarpeelliset paikat ja että se kohta menee sisään. Ei olla mitään paniikkinappulaa alettu painamaan, Halttunen tuumailee.

Ylivoimapelin vertailussa Ruotsi on turnauksen kärjessä lukemalla 35%. Sveitsi on toisena 31,6 prosentilla ja kolmantena on Yhdysvallat lukemalla 27,8 prosenttia. Suomen puolivälierävastustaja Slovakia on myös tilaston häntäpäässä 18,75 prosentilla.

Nuoret Leijonat ovat parantaneet peliään MM-turnauksen edetessä. Ensimmäisessä ottelussa tuli tyly 0–4-tappio Kanadalle, mutta sen jälkeen Suomi on marssinut voitosta voittoon.

– Ollaan juuri niin hyvässä paikassa kuin pitääkin, pikkujuttuja pitää parantaa, Halttunen sanoo.

Samalla linjalla on päävalmentaja Lauri Mikkola.

– On isoja kehitysaskelia tullut. Kanadaa vastaan ei oltu ytimessä. Saksa peli oli rakenteellisesti parempaa. Otettiin iso steppi jenkkipelissä peli-ilmeessä ja loppuun asti pelaamisessa. Tänään Latviaa vastaan mitattiin meidän kärsivällisyyttä ja sitä jännettä. Pysyttiin siinä hyvin kiinni, Mikkola kehuu joukkueen otteita.

Mikkola kehuu erityisesti omiensa sitoutuneisuutta.

– Kun menetettiin kiekko, annettiin välittömästi painetta. Pystyttiin puolustamaan tiiviisti ja puolustettiin Latvia jo oikeastaan keskialueella pois, Mikkola analysoi 3–0-voittoa.

– Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.