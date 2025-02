Kymmenet miehet tappoivat luvatta eläimiä – teurastuksesta vaaditaan jättisummia

Syyttäjä vaatii miehille myös enimmillään 10 vuoden mittaisia metsästyskieltoja.

Pohjois-Savon käräjäoikeus aloitti tänään Suomen historian laajimman, Savukukoksi nimetyn salametsästysjutun käsittelyn.

Vuosina 2019–2023 tapahtuneista törkeistä metsästysrikoksista, luonnonsuojelurikoksista ja ampuma-aserikoksista syytetään 31 henkilöä. He ovat pääasiassa 30–75-vuotiaita pohjoissavolaisia miehiä. Yksi syytetyistä on Lapinlahden kunnallispolitiikassa pitkään mukana ollut mies.

Syytetyt ovat selittäneet tekojaan Suomen suurriistapolitiikan epäkohdilla.

Kaikkiaan epäiltyjä törkeitä metsästysrikoksia on 67. Lisäksi syyttäjä on nostanut syytteet kolmesta perusmuotoisesta metsästysrikoksesta, törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä, viidestä luonnonsuojelurikoksesta, kolmesta ampuma-aserikoksesta ja yhdestä ampuma-aserikkomuksesta.

Rauhoitettuja lintuja ja Unna-susi uhreina

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat metsästäneet Lapinlahden alueella laittomasti susia, ilveksiä, ahmoja ja rauhoitettuja lintuja.

Rauhoitettujen lintujen osalta kyse on luonnonsuojelurikoksista. Linnut ovat olleet laulujoutsenia, kanahaukkoja, korppi ja valkoposkihanhi.

Osa syytetyistä taas on ampunut esimerkiksi kettuja käyttäen ajoneuvojen valoja.

Yksi syytettyjen tappamista eläimistä oli poliisin mukaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) aiemmin pannoittama, Unnaksi nimetty naarassusi.

Laittomassa saaliin kätkemisessä taas on ollut kyse siitä, että kuolleita eläimiä on viety nyljettäväksi. Niiden ruhoja on myös paloiteltu ja viety haaskoiksi eri paikkoihin. Osassa tapauksista nyljettyjen eläinten osia on kätketty navetan yläkerrassa sijainneeseen pakastimeen. Ainakin yksi syytetty oli myös puhdistanut ilveksen kallon ja antanut sen toiselle syytetylle.

Haastehakemuksessaan syyttäjä vaatii ehdollisia vankeusrangaistuksia, joiden pituudet vaihtelevat neljästä kuukaudesta 1 vuoden ja 1 kuukauden mittaiseen rangaistukseen.

Rangaistusten lisäksi syyttäjä vaatii syytetyille useita erilaisia ja -arvoisia menettämisseurauksia. Esitutkinnassa poliisi otti syytetyiltä väliaikaisesti haltuun noin 250 asetta, joista useita syyttäjä vaatii menetettäväksi valtiolle rikoksentekovälineenä.

Samalla perusteella syyttäjä vaatii useita syytettyjä menettämään käyttämiensä metsästyskoirien arvon valtiolle. Metsästyskoirien arvot vaihtelevat 2500 eurosta yli 6000 euroon.

Menettämisseurauksia vaaditaan myös metsästettyjen eläinten arvojen osalta. Korkeimmillaan seuraus on ahmasta vaadittu enintään 16 500 euron summa. Esimerkiksi tietyn suden arvoksi taas on katsottu 9100 euroa.

Syyttäjä vaatii myös useille syytetyille eripituisia metsästyskieltoja. Kieltojen pituus vaihtelee neljästä kymmeneen vuoteen.

Oikeus käsittelee tapausta kahden viikon ajan.