Nuori mies vangittiin Helsingissä törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Yksi epäilty törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ajoittuvat samalle päivälle maaliskuun alkuun. Toinen epäilty törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ajoittuvat samalle päivälle toukokuun loppuun. Kolmas epäilty törkeä lapseen kohdistunut seksuaalirikos ajoittuu vangitsemistietojen mukaan maaliskuun ja marraskuun lopun väliselle ajalle. Epäiltyjen rikosten tekopaikka on Helsinki.

Poliisi pysyy vaitonaisena asiasta

Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja ei kommentoi asiaa millään tavalla. Syynä on poliisin mukaan se, että kyse on seksuaalirikoksesta ja tutkinta on edelleen kesken. Käräjäoikeuden tiedoista ei selviä onko uhreja yksi vai useampia.