Porilainen pariskunta vangittiin epäiltynä yli kolme vuotta kestäneestä törkeästä lapsenraiskauksesta

Rikosten tapahtumapaikka on Pori.

Pariskunnan Facebook-tietojen mukaan he ovat naimisissa. Mies on 32-vuotias ja nainen 28. Käräjäoikeus vangitsi heidät todennäköisin syin epäiltyinä. Tämä on kahdesta vangitsemisperusteesta se, jonka tueksi tarvitaan enemmän todisteita.