Nuoret pelkäävät yksin liikkumista Malmin juna-asemalla – toivovat lisää nuorisotyöntekijöitä alueelle: "Porukka on sellaista, ettei tiedä mitä voi käydä"

Malmia ja varsinkin juna-aseman lähialuetta pidetään paikallisesti rosoisena paikkana. Muita nuorisoon liittyviä rikoksia on tapahtunut lähiaikoina. Esimerkiksi viime kesäkuussa poliisi puuttui jopa noin 200 nuoren joukkotappelutilanteeseen.

"En yleensä ikinä liiku Malmilla yksin illalla"

MTV:n haastattelemat nuoret kuvailevat varsinkin alueen ilta-aikaa levottomaksi. He kertovat kuinka rauhattomuus vaikuttaa heidän liikkumiseen ja käyttäytymiseen.

– Menen kotiin niin nopeasti kuin pystyn, koska porukka on sellaista, ettei tiedä mitä voi käydä. Välttelen silmäkontaktia isompien porukoiden kanssa, kertoo Said Hanate.

Viime maanantain puukotuksen pääepäilty on 16-vuotias. Tästä ja alueen yleisestä levottomuudesta huolimatta, nuoret kertovat etteivät pelkää muita nuoria – kunhan noudattavat varotoimia.

Paikalliset toivovat, että poliisi näkyisi enemmän katukuvassa

Kaikkien haastateltavien mielestä poliisin valvonta on riittämätöntä alueen levottomuuteen nähden.

– Täällä on paljon ihmisiä, joilla on ongelmia, ja korona-aika on varmasti lisännyt niitä. Valvonta ei pysy perässä enää, toteaa Päivi Riihilahti-Syvärinen.