Nuorena rokkarina Jussi69 saattoi olla saman vuorokauden aikana monessa eri maassa: "Logistiikkamme oli todella outo"

Rokkari Jussi69 ajattelee, että ikä tuo oman lisänsä keikkailuun. The 69 Eyesin rumpali täytti 11. heinäkuuta 50 vuotta. Pari-kolmekymppisenä Jussilla eivät vielä vähät yöunet tuntuneet missään.

– 2000-luvun vaihteessa meitä vietiin niin pirusti ja siitä seuraavat 10 vuotta. Maa vaihtui monta kertaa vuorokaudessa. Logistiikkamme oli silloin todella outo: oli Australian keikka, Imatralla seuraava, sitten New Yorkissa… se jatkui 10 vuotta. Jossain vaiheessa sitä oppi toimimaan sumussa. Asiat tulevat kuitenkin selkärangasta, ja keikkojen vetämisen osaan parhaiten. Lavalla olen eniten zen-tilassa, murheet eivät paina eikä kukaan tule keskeyttämään.

Keikkailuelämään rumpali on jo varsin tottunut, valitettavasti.

– Jos menee Berliiniin keikalle 49. kerran, kuten hiljattain menin, niin ei se ole enää niin hieno juttu kuin ensimmäisellä kerralla. On se edelleen tietysti kivaa.

Vuosien varrella soittotaito ja tilanteisiin varautuminen on kehittynyt.

– Esimerkiksi erään Saksan keikan jälkeen tiesin, että minulla on tunti ja 15 minuuttia aikaa nukkua, joten käytin sen kuumaan suihkuun ja otin tunnin tirsat. Eikä sillä tavalla, että aamulla katsoo, että apua, apua, missä meidän lento on, ja olen vielä baarissa. Niin kuin on saattanut joskus minulla käydä, Jussi naureskeli.