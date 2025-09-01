Syyttäjä vetosi miehen rikoshistoriaan ja halusi pitää hänet vangittuna tuomioon asti.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on päästänyt huhtikuussa Lohjalla tapahtuneesta henkirikoksesta syytetyn 24-vuotiaan miehen vapaalle jalalle odottamaan tuomiota.

Mies kiistää ampuneensa 20-vuotiaan naisen tahallaan ja kertoi oikeudessa kyseessä olleen vahinkolaukaus. Hän sanoo esitelleensä asetta, kun hänen mukaansa ase laukesi vahingossa ja laukaus osui sohvalla muiden seurueen naisten kanssa istuneeseen uhriin.

Syyttäjä Max Bock vaatii miehelle vajaan kymmenen vuoden vankeustuomiota. Hän vastusti miehen vapaaksi päästämistä.

– Olin sitä mieltä, että hänet olisi pidettävä vangittuna tuomioon antamiseen asti. Minusta tässä oli tietynlainen sotkemis- ja jatkamisvaara, pääasiallisesti jatkamisvaara, kun hänen historiaansa katsoaan, Bock sanoo MTV Uutisille.

Miehellä on runsaasti aiempaa rikostaustaa, ja hän oli ehdonalaisessa vapaudessa aiemmasta tuomiosta ampumisen aikaan.