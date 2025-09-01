Nuoren naisen ampunut pääsi vapaalle jalalle – syyttäjä vetosi rikoshistoriaan

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus. Arkistokuva.
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Miikka Hujanen

miikka.hujanen@mtv.fi

Syyttäjä vetosi miehen rikoshistoriaan ja halusi pitää hänet vangittuna tuomioon asti.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on päästänyt huhtikuussa Lohjalla tapahtuneesta henkirikoksesta syytetyn 24-vuotiaan miehen vapaalle jalalle odottamaan tuomiota.

Mies kiistää ampuneensa 20-vuotiaan naisen tahallaan ja kertoi oikeudessa kyseessä olleen vahinkolaukaus. Hän sanoo esitelleensä asetta, kun hänen mukaansa ase laukesi vahingossa ja laukaus osui sohvalla muiden seurueen naisten kanssa istuneeseen uhriin.

Syyttäjä Max Bock vaatii miehelle vajaan kymmenen vuoden vankeustuomiota. Hän vastusti miehen vapaaksi päästämistä.

– Olin sitä mieltä, että hänet olisi pidettävä vangittuna tuomioon antamiseen asti. Minusta tässä oli tietynlainen sotkemis- ja jatkamisvaara, pääasiallisesti jatkamisvaara, kun hänen historiaansa katsoaan, Bock sanoo MTV Uutisille.

Miehellä on runsaasti aiempaa rikostaustaa, ja hän oli ehdonalaisessa vapaudessa aiemmasta tuomiosta ampumisen aikaan.

Lue myös: Parikymppinen mies ampui nuoren naisen illanvietossa Lohjalla – miehen mukaan kyseessä oli vahingonlaukaus

Pienet lapset näkivät äitinsä murhan Espoossa

Lisää aiheesta:

Mies jahtasi uhria ja ampui tätä pitseriassa Vantaalla – taustalla ei ollutkaan velkaNeljä kertaa tappanut, erittäin vaaralliseksi arvioitu mies pääsee kesällä vapaaksiMiestä ammuttiin päähän Espoossa – ampujalle vaaditaan lähes maksimirangaistusta tapostaVihdin veriteosta epäilty vangittiin — näin hän käyttäytyiPorissa teinin ampunut vangittiin uusista rikoksista epäiltynä – oli vapaana 10 vuoden tuomiosta huolimattaPorvoon kirvesmurhaaja haki vapautusta elinkautisesta – oikeus ei taipunut
HenkirikoksetLohjaRikosOikeudenkäynnit

Tuoreimmat aiheesta

Henkirikokset