Nöyryyttävä kommentti neuvottelupöydästä vuoti julki – tämän takia supertähti ei ole siirtymässä Barcelonaan

Lewandowski on ollut voimakkaiden siirtospekulaatioiden kohteena tänä kesänä. Barcelonan uskotaan olevan erittäin kiinnostunut hankkimaan 33-vuotiaan maalitykin riveihinsä.

– Bayern on kertonut Barcelonalle: "Emme halua maksueriä, koska emme ole varmoja siitä, että olette vielä olemassa yhden tai kahden vuoden kuluttua. Haluamme kaikki rahat etukäteen, käteisenä," paljastaa The Athleticin huipputoimittaja Raphael Honigstein The Totally Football Show'n vieraana.