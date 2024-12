U2-yhtyeen rumpalina tunnettu Larry Mullen Jr. paljasti, että hänellä on diagnosoitu dyskalkulia, eli laskemiskyvyn häiriö.

U2-yhtyeen rumpali Larry Mullen Jr., 63, on vuosien ajan kamppaillut laskutaitojen, kuten yhteenlaskun, kanssa, ja nyt hänellä on diagnosoitu dyskalkulia, eli laskemiskyvyn häiriö.

Muusikko paljasti diagnoosinsa ensimmäistä kertaa Times Radion haastattelussa, joka julkaistiin 12. joulukuuta.

– Olen aina tiennyt, että tavassani käsitellä numeroita on jotain, mikä ei ole erityisen oikein. Minulla on numeerisia haasteita. Tajusin hiljattain, että minulla on dyskalkulia, joka on dysleksian alaversio. En siis osaa laskea, enkä laskea yhteen, hän selvensi.

Itse asiassa sairaus on syy niihin kasvojen ilmeisiin, joita hän usein tekee soittaessaan rumpuja.

– Kun ihmiset katsovat minua joskus soittamassa, he sanovat, että näytän tuskastuneelta. Olen tuskastunut, koska yritän laskea tahdit. Minun oli löydettävä keinoja tehdä tätä – ja tahtien laskeminen on kuin Everestille kiipeämistä, hän kertoi.

Oppimisvaikeus-sivuston mukaan dyskalkulia tarkoittaa matematiikan erityistä oppimisvaikeutta, joka on taustaltaan neurologinen kehityshäiriö. Tällöin vaikeudet matematiikassa ovat merkittäviä ja ne ilmenevät jo peruslaskutaidoissa, eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuissa. Dyskalkuliaa esiintyy noin 5–7 prosentilla ihmisistä.

Myös muut julkisuudesta tutut henkilöt ovat puhuneet dyskalkuliasta. Artisti Cher kamppaili koko kouluikänsä ajan, kun taas artisti Robbie Williams paljasti aiemmin Instagramissa, että hän ei pysty lukemaan puhelinnumeroita, elleivät ne ole väljästi.

Mullen on yksi U2:n perustajajäsenistä laulaja Bonon, kitaristi David "The Edge" Howell Evansin ja basisti Adam Claytonin ohella. Yhtyetoverit olivat kaikki koulussa Dublinissa, Irlannissa, ja neljässä vuodessa he olivat solmineet levytyssopimuksen ja julkaisseet debyyttialbuminsa vuonna 1980.

Lähde: People