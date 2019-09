Norwegian raivostutti jälleen – IS: Palma de Mallorcalle ei voinut laskeutua ukkosen takia, koneellinen suomalaismatkustajia jätettiin harhailemaan neuvottomana Barcelonaan

Joukko suomalaismatkustajia joutui hämmennyksen valtaan, kun koneessa kuulutettiin tuntia ennen suunniteltua laskeutumista Palma de Mallorcalle, ettei kentälle voi ukkosen takia laskeutua. Sen sijaan kone laskeutuikin Barcelonan kentälle, joka on 300 kilometrin päässä lomakohteesta.

Tilanne on haastava, koska sisäisiä lentoja Palma de Mallorcalle on vähän ja ne ovat jo lähes täyteen varattuja.

– Me olemme aika kokeneita matkustajia ja hyvävointisia. Täällä on paljon vanhuksia ja lapsiperheitä, joiden tilanne on vaikeampi. Monet kyselevät meiltä, mitä pitäisi tehdä, Kähkönen sanoo.