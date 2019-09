Norwegianin lentäjä puhalsi alle puoli promillea – tutkinta lopetettiin, koska verikoetta ei lain mukaan voitu tehdä

– Ilmailulaissa on nollatoleranssi päihteille. Siksi lentäjää epäiltiin ilmailulaissa säädetystä huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa, Luoto kertoo.

Ongelmaksi tuli se, että ilmailulain pykälä vaatii, että veren alkoholipitoisuuden pitää olla kohonnut alkoholin nauttimisesta. Pakkokeinolaki taasen ei salli verikokeen tekemistä, koska enimmäisrangaistus huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa on vain sakkoja.

Verikoe on pakkokeinolain mukaan sellainen henkilönkatsastus, joka voidaan tehdä vain, jos ihmistä on todennäköisiä syitä epäillä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai jos epäillään rattijuopumusta tai huumausaineen käyttörikosta.