Karmea bussikolari Barcelonan keskustassa – kymmeniä loukkaantunut

Ainakin yli 30 ja jopa 50 ihmistä on loukkaantunut Espanjassa Barcelonan keskustassa tapahtuneessa kahden bussin yhteentörmäyksessä.

Loukkaantuneista ainakin neljä on kriittisessä tilassa. Loukkaantuneiden määrästä on ristiriitaista tietoa: Reuters puhuu yli 30 loukkaantuneesta, kun uutistoimisto AFP:n mukaan uhreja on 51. Yksi vakavimmin loukkaantuneista on alaikäinen.

Turrma sattui Avinguda Diagonalilla, joka on yksi Barcelonan pääkatuja. Busseista ensimmäinen oli pysähtynyt ottamaan matkustajia kyytiin, kun toinen törmäsi siihen takaa.

Busseista toinen kuljetti italialaisia opiskelijoita, toisessa oli Sagrada Familia -kirkosta palaavia turisteja.