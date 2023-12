Norwegian-pankin nimissä tehty huijaus leviää

Huijarit ovat kertoneet uhreille, että heille on myönnetty laina Norwegian-pankissa. Uhreja on huijattu luovuttamaan pankkitietojaan. Uhreja on valheellisesti ohjattu pankin asiakaspalvelijalle, joka todellisuudessa on ollut huijari. Pohjanmaan poliisilaitoksen mukaan pelkästään Pohjanmaalla huijarit ovat saaneet itselleen jo satojatuhansia euroja.