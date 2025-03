Norjassa repesi raivo MM-tuomiosta – Suomen valmentajalta kova väite sääntövilpeistä

Norjalaisen yhdistetyn urheilijan Jörgen Graabakin hylkäys Trondheimin MM-kisojen joukkuekisasta on tyrmistyttänyt kisaisännät.

Graabakin suoritus joukkuekisan mäkiosuudella hylättiin sääntöjenvastaisten suksensiteiden takia. Norja teki tuomiosta protestin, jonka jury hylkäsi.

Norja olisi päässyt mäkitulosten perusteella ladulle kärkipaikalla 20 sekuntia ennen Itävaltaa, mutta Graabakin hyppytuloksen hylkäys pudotti joukkueen neljänneksi minuutin ja 42 sekunnin päähän.

Norjalaiset pitävät Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n päätöstä mielivaltaisena.

– Tämä on vain surullista. Istumme ja kaivamme omaa hautaamme lajissa, ja tapamme itsemme millimetrien mittauksilla, sadatteli Norjan yhdistetyn päävalmentaja Ivar Stuan VG-lehdelle.

– Tätä sidettä on käytetty aiemminkin, ja se on ollut ”good to go”. Siteen ainoa tehtävä on pitää kenkä paikoillaan, ja se on toiminut hyvin joka paikassa, Stuan lisäsi.

Suomen valmentaja Antti Kuisma ei yllättynyt hylkäyksestä.

– He käyttivät jo Seefeldissä laittomia siteitä. Malli on kielletty kymmenen vuotta sitten, Kuisma kommentoi STT:lle.

FIS:n kilpailujohtajana toimiva norjalainen lajilegenda Lasse Ottesen avasi hylkäyksen syitä VG:lle.

– Valitettavasti side ei ollut sääntöjenmukainen. Joku on tehnyt niille jotain saadakseen parempaa tuntumaa tai muuta etua, Ottesen vastasi.

– Päällinen on samanlainen, mutta sisältöä on muutettu. Se ei ole laillista. Siteen on tultava valmistajalta ja sitä pitää käyttää sellaisenaan.

Ottesen ei yhdy Stuanin kritiikkiin lajin kuoppaamisesta.

– En ole lainkaan samaa mieltä. Meidän täytyy noudattaa sääntöjä, Ottesen sanoi.