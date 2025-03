Sotku MM-hiihdoissa: Norjalainen hylättiin, joukkuetta ei

Norjan miesten yhdistetyn joukkue on menettänyt kärkipaikkansa hiihto-osuudelle Jörgen Graabakin hylkäämisen takia.

Norja oli mäkiosuuden jälkeen kisan kärjessä 20 sekunnin erolla Itävaltaan, mutta Graabakin hylkäys pudotti norjalaiset viidenneksi, minuutin ja 42 sekunnin päähän kärjestä.

Graabakin hylkäyksen syynä olivat tarkastuksessa sääntöjenvastaiseksi katsotut suksen siteet. Tuomaristo ei kuitenkaan hylännyt koko Norjan joukkuetta, joten Trondheimin MM-kisojen isäntämaa saa jatkaa mitalijahtiaan perjantain hiihto-osuudella. Norja teki päätöksestä protestin, jonka jury hylkäsi.

Suomi on mäkiosuuden jälkeen neljäntenä. Suomi lähtee 4x5 kilometrin hiihto-osuudelle minuutin ja 26 sekuntia kisaa johtavan Itävallan jälkeen.

Päävalmentaja Antti Kuisma oli maltillinen tilanteen äkillisen muuttumisen jälkeen.

– Norjalainen hylättiin siteen takia. He käyttivät jo Seefeldissä laittomia siteitä. Malli on kielletty kymmenen vuotta sitten, Kuisma avasi asiaa STT:lle Trondheimin MM-tunnelmissa.

Vaikuttaako tilanteen äkillinen muuttuminen Suomen hiihtojärjestykseen?

– Ei vaikuta. Olimme jo ilmoittaneet hiihtojärjestyksen. Aikaraja meni umpeen. Tieto hylkäämisestä tuli myöhään, Kuisma sanoi.

– Enkä tiedä, olisiko vaikuttanut muutenkaan.

Saksa oli mäkihypyssä toinen ja starttaa hiihtoviestiin vain kaksi sekuntia Itävallan jälkeen. Kolmantena on Japani, jolla eroa Itävaltaan on 28 sekuntia eli Suomi on kolmossijasta 58 sekunnin päässä.