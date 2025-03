Miksei Norjan toiseen vilppiin havahduttu? Suomen valmentajan sanat täysin uuteen valoon

Norjalaisen Jörgen Graabakin suksen siteissä havaitun muutoksen olisi pitänyt käynnistää tarkemmat tutkimukset vilpistä jo kesken Trondheimin MM-kisojen.

Graabakin hylkäys viime viikon perjantaina Trondheimissa kisatussa yhdistetyn MM-joukkuekilpailusta asettui uudelleen tarkastelun alle vasta kaksi päivää myöhemmin, kun Norjan mäkihyppymaajoukkueen huijaus hyppypukujensa muokkaamiseksi tuli päivänvaloon.

Vielä perjantaina Norjan yhdistetyn joukkue raivostui täydellisesti Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kilpailujohtaja Lasse Ottesenille ”millimetrien mittauksilla” tehdystä hylkäyksestä. Norjalainen mäkihyppylegenda ei kuitenkaan ottanut kritiikkiä vastaan.

– Joku on tehnyt niille jotain saadakseen parempaa tuntumaa tai muuta etua. Päällinen on samanlainen, mutta sisältöä on muutettu. Se ei ole laillista, Ottesen totesi VG-lehdelle.

Jos Ottesenin sanat olisi otettu tarkemmin huomioon, norjalaisten huijausvyyhti olisi saattanut lähteä purkautumaan myös siteiden osalta paljon aiemmin.

Jörgen Graabakin suksen siteet aiheuttivat hylkäyksen viime perjantain joukkuekilpailussa Trondheimissa.

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma kertoi jo tuolloin STT:lle Norjaa kohtaan tuntemistaan epäilyistä.

– He käyttivät jo Seefeldissä laittomia siteitä. Malli on kielletty kymmenen vuotta sitten, Kuisma tokaisi.

Tämäkin lausunto asettui uuteen valoon vasta, kun norjalaisia alettiin pukuhuijauksen jälkeen epäillä myös suksien siteiden tietoisesta manipuloinnista.

Norjan TV 2 julkaisi maanantaina haltuun saamansa valokuvan, jonka väitettiin esittävän normaalimäen MM-kultaa voittaneen Marius Lindvikin muokattuja siteitä. Kuvan metatiedoista ollut päivämäärä viittasi juuri kyseiseen kultakisaan. Puolan päävalmentajana toimiva itävaltalainen Thomas Thunbichler kertoi jutussa myös omat epäilynsä norjalaisten huijauksista.

Vasemmalla Marius Lindvikin suksen siteistä lauantain suurmäen kisan jälkeen otettu kuva. Oikealla oleva kuva on kiertänyt WhatsAppissa jo toista viikkoa ja se esittää väitetysti Lindvikin siteitä sisäpuolelta. TV 2:n jutun mukaan siteiden vasenta reunaa on muokattu.GettyImages/tuntematon

Suomen päävalmentaja vihjaisi vilpistä jo aiemmin

Päävalmentaja Antti Kuisma ei ollut nähnyt Lindvikin siteistä napattua salakuvaa, mutta asia on hänelle tuttu jo kauden ajalta. Tietoja norjalaisten käyttämistä sääntöjenvastaisista siteistä on liikkunut yhdistetyn lajipiireissä jo tammi-helmikuun vaihteen maailmancupin kisoista lähtien.

FIS:n tarkastus paljasti Itävallan Seefeldissä norjalaisten käyttävän laittomia siteiden etuosia, ja maajoukkue oli pakotettu kiireellä vaihtamaan siteet vielä kisapäivän aamuna.

– Niissä oli selvästi nähtävissä, että siteen toinen reuna, viiksi tulee pidemmälle. Nähtävästi he ovat nyt rakentaneet samanlaista systeemiä kuoren alle piiloon, mutta siellä se oli paljastunut lopulta, Kuisma sanoo MTV Urheilulle.

– Nämä systeemit, joita norjalaiset ovat käyttäneet Seefeldissä ja näemmä Trondheimissakin joiltain osin, on kielletty säännöissä jo vuosia sitten, hän lisää.

Siteen toisen reunan pidentämisellä on pystytty vaikuttamaan suksen kantopintaan, sen hallintaan ja asennon hakemiseen ilmalennon aikana.

MM-kultaa voittaneen Norjan mäkihypyn sekajoukkueen suksien siteet olivat lajityypillisesti tarkoin peitettynä yhteiskuvassa.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Kuisma olisi kaivannut FIS:ltä kovempaa puuttumista havaittuun manipulointiin jo kesken MM-kisojen.

– Siinäkin on FIS:llä tällainen musta aukko tullut kontrolliin, että heilläkään ei ole välttämättä ollut sitä ihan tiedossa ennen tammi-helmikuuta, että tällaisilla siteillä ei saa hypätä, Kuisma pohtii.

– Niitäkin olisi ollut syytä tutkia tässä kohtaa laajemmin eikä vain sitä Graabakin hylkäämiseen johtanutta kontrollitilannetta.

– Tarkastus ei vielä mene tarpeeksi syvälle siteiden teknologiaan ja ideologiaan, ja mitä niille on yritetty tehdä, mutta ihan selkeästi jotain on yritetty, Kuisma linjaa.