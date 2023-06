Norjassa noussut kohu kannattajan riisumisesta – poliisit veivät vessaan ja sitten alkoi tutkinta

– He eivät luottaneet minuun. Ensin he tutkivat taskuni. Kun he eivät löytäneet niistä mitään, he pyysivät minut mukanaan vessaan. Siellä minun pyydettiin vetämään housuni alas. SIlloinkaan he eivät löytäneet mitään. Siinä vaiheessa luulin, että he olivat valmiit, mutta he pyysivät minua vielä ottamaan alushousuni pois.