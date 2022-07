Maailman suurimmassa juniorijalkapalloturnauksessa puhkesi raju tappelu – "Useita henkilöitä on paennut paikalta"

Poliisi ei vielä tiedä tarkemmin, kuinka monta henkilö on ollut mukana välikohtauksessa. Se jatkaa työskentelyään paikalla. Poliisi vahvistaa yhden henkilön joutuneen pahoinpitelyn uhriksi, joka on loukkaantunut lievästi.

– Pelaajiamme ja vanhempiamme on loukkaantunut. Muutamat nuoret ovat loukkaantuneet ja yksi vanhempi tarvitsi tikkejä. Ambulanssi on matkalla. Tällainen ei kuulu tänne. Tämä on kauheaa. Vanhemmat itkevät ja saavat potkuja naamaan. He eivät voi tehdä mitään, opas kertoi.