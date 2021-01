Poliisi uskoo monien kuolleen Norjan maanvyöryssä – ainakin kymmenen yhä kateissa: "Tämä on edelleen pelastusoperaatio"

Poliisi kertoi uudenvuodenpäivän aamuna uutistoimisto TT:lle uskovansa, että kadonneista moni on kuollut, kertoo STT.

– Ymmärrämme, että tämä ei näytä kovin hyvältä, mutta tämä on edelleen pelastusoperaatio. Emme etsi kuolleita, operaation johtaja Harald Wisløff kertoo yleisradioyhtiö NRK:lle .

Alueelle ei voi mennä jalkaisin

Tähän asti on NRK:n mukaan etsintöjä on tehty helikopterilla. Jalkaisin alueelle on ollut liian vaarallista mennä.