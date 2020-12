Maanvyöry iski asuinalueelle Norjassa – useita ihmisiä loukkaantunut, jopa 200 evakuoitu

Mediatietojen mukaan 150-200 ihmistä on evakuoitu alueelta, ja VG-lehden mukaan useita taloja on jäänyt vyöryn alle.

Viranomaiset vahvistavat medialle, että useita ihmisiä on loukkaantunut ja heitä on kuljetettu sairaalahoitoon Osloon. Oslon yliopistollinen sairaala ja Akershusin yliopistollinen on asetettu tapahtuneen vuoksi valmiustilaan.